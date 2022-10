David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 27

Nueva York., La gigantesca Pequeña Amal caminó las calles de Nueva York con su cara seria, feroz y tierna buscando a su madre y un nuevo hogar, parte de un largo viaje de la refugiada de 10 años que ha incluido visitas a 85 ciudades en 12 países, un encuentro con el Papa entre otras figuras mundiales, y acompañada y saludada por más de un millón de personas que le expresan la bienvenida, sobre todo niños.

Este fin de semana, la Pequeña Amal –un títere de unos 3.5 metros de altura– culminó una visita de tres semanas con más de 50 actos en Nueva York, donde visitó diversas partes de la ciudad, desde lugares icónicos hasta colonias de migrantes, bailando en una boda siria en Brooklyn, saludando a cientos en el Lincoln Center, la Catedral de San Patricio y Bryant Park, sosteniendo reuniones con grupos comunitarios y artistas, y caminando por las calles de esta capital mundial, frecuentemente acompañada de diferentes conjuntos musicales como la Orquesta de la Ópera Metropolitana, tambores árabes o expresiones caribeñas.

En casi todas las escalas, el mosaico de Nueva York la saludó, muchos –sobre todo niños– buscando tocarla. A veces se escuchaba el grito de bienvenida Amal , y otras expresiones de apoyo y reconocimiento. Su efecto es como lo mejor del teatro; el público acepta la ilusión como verdad. Amal no habla, no sostiene conferencia de prensa, no hace declaraciones, sólo mira, saluda, a veces baila, pero casi todos que se acercan entienden sin explicaciones. Para otros, su presencia obliga a que pregunten, a que se enteren de qué se trata esto.