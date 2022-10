De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. a12

La artista argentina Esther Soler, arraigada desde hace más de 50 años en México, es una reconocida precursora y formadora de creadores dedicados al tango. Ha forjado una sólida carrera y recibirá un homenaje como bailarina, coreógrafa, cantante, actriz y maestra.

El homenaje está organizado por la también bailarina y coreógrafa porteña Elisa Rodríguez. Tendrá funciones el sábado y el domingo en el teatro Sergio Magaña.

El título del espectáculo se ha tomado de un poema de la escritora María Elena Walsh, Gotas de amor y sabiduría. Incluye teatro, música y danza con pinceladas autobiográficas, momentos entrañables y paisajes matizados con sensaciones sutiles, fuertes y apasionadas.

Yo me nazco, yo misma me levanto,/ organizo mi forma y determino/ mi cantidad, mi número divino/ mi régimen de paz, mi azar de llanto./ Establezco mi origen y termino/ porque sí, para nunca, por lo tanto./ Soy lo que se me ocurre cuando canto./ No tengo ganas de tener destino , señala el texto de Walsh, considerada un mito cultural latinoamericano.

Soler nació en Buenos Aires. Estudió para maestra de artes (ballet y danzas folclóricas) en la escuela del Teatro Colón, así como coreografía y movimiento escénico con Leónidas Massine, quien fue director de la compañía de la Scala de Milán, Italia, y del Teatro Colón, de Buenos Aires, y otros exponentes de las danzas de Argentina.

A su paso por México, decidió quedarse, tras varias propuestas de trabajo, y así inició su trayectoria en esta tierra. Es precursora del tango en el país, toda vez que cuatro generaciones de bailarines profesionales han estudiado con ella, con lo cual ha contribuido a enriquecer la cultura dancística de los ejecutantes de tango.

Gotas de amor y sabiduría es un espectáculo a cargo de Soler y Rodríguez, quienes construyen una pieza de ficción con rasgos autobiográficos, desdoblamientos de los recuerdos y sucesos íntimos que reverberan en torno a diferentes situaciones y sensaciones en la vida de una mujer en la plenitud de su edad madura.

Convivencia entre generaciones