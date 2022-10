“En la trama –contó en entrevista– los lugares más recónditos se convierten en escenario de crisis personales que se desvelan en medio de eventos mágicos y perturbadores. Hemos estado trabajando en algo que me interesa mucho, que es alimentar la creatividad, y el teatro, es la gran escuela; es regresar al origen, a la base de cómo es la comunicación con el otro y con el público.”

La historia gira en torno a los dueños de un teatro itinerante, que se separan luego de 20 años de relación. El duelo por la ruptura los alcanza en una sierra perdida donde, supuestamente, se encontrarían de nuevo como pareja; sin embargo, las palabras ya no alcanzan y el sentido de lo que fue su amor se escapa de sus manos.

Un teatro no convencional, con estructura moderna y, hasta cierto punto extraña , se plantea en Los errantes o ese amor, obra que aborda la separación de una pareja de actores que naufragan entre lo fantástico y lo real.

Además, me fascinó que los personajes son actores, dramaturgos y directores; ellos están constantemente de viaje, en giras y presentando obras. La historia está matizada con aspectos casi fársicos, de encontrar sentido al amor, a través de textos muy divertidos. Esta mezcla, me gusta mucho, pues ofrece un tono muy particular, y a la vez, se sufre mucho con esa ruptura .

La obra también tiene que ver con la profesión que uno ejerce, con nuestra parte más sensible, porque los creativos debemos exponernos y tener la sensibilidad a flor de piel, así como atrevernos a ahondar en torno a los conflictos humanos .

Otro aspecto relevante, es que la música es otro personaje, pues nos acompaña en el proceso emotivo; los sonidos son muy extraños, remiten a un pueblo, una carpa, a la selva o el mar; mientras la iluminación ayuda en la separación de espacios y recreación de atmósferas, pues no hay escenografía .

Los errantes o ese amor es la última obra de la Trilogía de la tierra, publicada recientemente por Paso de Gato; esta obra se suma a Los caminantes y Los maromeros para completar ficciones documentales en las que la memoria y la imaginación se entrelazan.

El Círculo Teatral planea presentar el montaje en otros recintos en 2023. Por ahora, Los errantes o ese amor se escenificará del 8 de octubre al 17 de diciembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn. Funciones: sábados a las 19 horas.