Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. a10

Beatriz Moreno, parte de una de las grandes dinastías del arte en México, ha forjado su carrera de cinco décadas en el mundo fantástico de la ficción , basada en tres ejes: enamorarme del proyecto, tomar un reto que me obligue a hacer más o que haya mucho dinero .

Lo cierto, aseguró la hija del inolvidable actor José Elías Moreno, es que en todos mis trabajos he encontrado amor y retos, pero, además, me ha dado para vivir como he querido, con dignidad y gozo; no con lujos estratosféricos .

La actriz está de plácemes, pues celebra 50 años de trayectoria con la obra La sombra, en la que interpreta a una pintora y escritora y, a la par, se sumó al elenco de Los guajolotes salvajes, en la que cambia el arte dramático por la comedia con un personaje desbocado y en la locura , con dotes proféticas. El montaje, con el que festeja medio siglo de quehacer ininterrumpido se presenta en el Teatro de la República y, el segundo, en el Centro Cultural San Ángel.

Hablar de Beatriz Moreno es recordar innumerables telenovelas, con intervenciones en cine e importantes puestas en escena. Pero cuando se menciona su nombre, una de las primeras imágenes que llegan a la mente es la de la directora de la Escuela Mundial, de la telenovela Carrusel, parteaguas que encaminó los contenidos del melodrama infantil en la década de 1980.

En televisión ha actuado en más de una treintena de producciones como Humillados y ofendidos, María la del barrio, Ángeles sin paraíso, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Mentir para vivir, Vencer el miedo, Caer en tentación, Alborada y Vencer el pasado, por mencionar algunas.

Además ha participado en programas como Mujer casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho; en el cine, en Coqueta, Secretos de familia, Sin memoria y Paraíso, y en teatro, en Bodas de sangre, Volando al Sol, En la esquina de las desdichas, Después de casa de muñecas y La Casa de Bernarda Alba, así como en musicales de gran formato como Vaselina y Las Leandras.

Moreno, de 70 años de edad, recordó: En mi familia, todos hemos sido apasionados del teatro y del cine; crecimos en un ambiente en que los amigos de mis papás se convirtieron en nuestros tíos, en hermanos mayores, en amigos o en abuelos; entonces sólo se hablaba de actuación y del mundo fantástico de la ficción, el cual se tiene que asumir con jocosidad, como un juego, pero siendo responsables de lo que decimos como actores y con una actitud profesional ante el trabajo .

Cuando era niña, agregó, mi primer impulso fue ser actriz para hacer cine, pero curiosamente es lo que menos he hecho, sin embargo, me atraparon el teatro y la televisión; los amo profundamente .

No le gusta encasillarse

Sin duda, enfatizó, me gusta actuar y los proyectos vendrán y seguiré eligiendo con base en los tres ejes que he comentado y, en cualquiera de los medios, lo haré con amor y pasión .