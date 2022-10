Clara Zepeda

Lunes 3 de octubre de 2022

Los problemas energéticos de Europa están sobrevalorados en los mercados financieros, debido a que la economía europea experimentará un estancamiento pronunciado, pero no una recesión profunda en los próximos trimestres, prevé Norbert Rücker, jefe de Economía e Investigación de Next Generation para el banco privado Julius Baer.

El sabotaje en Nord Stream, un gasoducto de gas natural construido en alta mar desde Víborg en Rusia hasta Greifswald en Alemania, ahora pone el foco en los gasoductos noruegos y su vulnerabilidad, y tal vez desde una lectura optimista, agudiza la seguridad a su alrededor.

Así, los precios de la energía tienden a la baja, probablemente con algunos picos a corto plazo, debido a breves sacudidas de riesgo.

“Las repercusiones clave son menores, porque los gasoductos no han entregado gas natural últimamente y porque Europa puede arreglárselas sin los suministros rusos no solo hoy, incluso a largo plazo. El shock energético disparó amortiguadores a nivel mundial, sin embargo, continuamos viendo que los precios de la energía tienden a la baja, creemos que los riesgos energéticos de Europa están sobrevaluados en los mercados y estimamos que la economía europea estará estancada, no en recesión”, aseveró Norbert Rücker.