n las noticias, las calles son ríos caudalosos y traicioneros, arrastran carros, camas, pollos, gente. Huracanes, ciclones, tormentas con nombres propios y desastres de lodo, olas, viento. Es la temporada. Son los tiempos que se viven. La que los boletines llaman población afectada pasó de brincacharcos a náufraga. Una mujer recita a cámara el desalentado recuento de sus pérdidas. Y a seguirle chingando, bajo el dominio poderoso del agua desbordada que se llevó el portón, la lavadora y la cerca.

Dirán las noticias lo que sea pero Gregorio lo que ve son calles humeantes, calientes. ¿Se acuerdan de las tintorerías de fuelle que llenaban de vapor las aceras? Ojalá fuera vapor. Ve chapopote virgen y negro, caldo de grava con petróleo, pasta de lodo viscoso que solidifica en nombre del progreso. De la conectividad. De la civilización a cargo. Debería alegrarse: resuelven los baches, alisan los pasos, abren nuevas vías francas, aceitan las distancias.

Gregorio no califica ya para lo de Jethro Tull, Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die, sino más allá. De él ya nadie espera que muera joven. Sospecha del futuro, no confía en él. Lo considera el opio del pueblo. Lleva años encontrándose con el futuro, y dejándolo atrás. No se lo traga así nada más. No se cuece al primer hervor. Ni al segundo.

Tampoco deja de soñar para darse ánimos. Llena el tiempo, muerto de por sí, con alguna actividad que lo distraiga. Hereda los tiempos híbridos de Rockdrigo: Era un rancho electrónico / Con nopales automáticos / Con sus charros cibernéticos / Y sarapes de neón . Igual puede voltear la página, o arrancarla, arrugarla, tragársela.

Ese mi Greg, lo cabulea Sabás, joven y optimista, positivamente universitario como proclama la publicidad. Ese mi Grinch, mi cascarrabias, mi jeta de nopal espinoso. Es que contigo no hay manera, a todo le sacas mugre. A Sofía, prima hermana de Sabás que ahí anda siempre, Gregorio le da ternura. Todo negativo, viendo el lado oscuro, pensando mal de las buenas noticias, convencido de la insinceridad de los políticos, adivinando desastres, prediciendo divorcios y entierros.

Enfundado en su gran abrigo, incongruente con el estilo de la ciudad, como no se trate de vagabundos, camina entre vapores y humo, nublados los ojos de tanto ver miserias y decepcionarse. Tose por el humo de la mezcladora y la aplanadora. Pero si algo redime a Gregorio es su aceptación casi infantil de los pequeños placeres, las bellezas inescapables, el sabor de un bocado, el escozor amigable de la cerveza. Después de un rato deja de quejarse de sus achaques, de culpar a los demás de lo que le pasa, de gruñir a la televisión.