▲ Recibimos una ciudad con los delitos todos al alza y darle la vuelta a la curva no es sencillo, explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en entrevista para este diario. Foto Marco Peláez

Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 31

Lo que se debe decir, afirma Claudia Sheinbaum unas horas antes de poner en manos de la ciudadanía lo hecho en su gobierno, es que estamos construyendo un México más justo, lo estamos haciendo todos los días .

Sin temor por lo que viene, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advierte que se han sentado las bases para que la capital de México siga transitando por la izquierda, y asegura que la oposición que encabeza el PAN se ha desmoronado.

La mandataria rinde hoy su cuarto Informe de trabajo, y en el tema de la seguridad, uno de los que más preocupa, o el que preocupa a la gente, explicará que “tiene que haber un cambio en la justicia, no solamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino en la manera en que trabaja la Fiscalía General.

Lo más importante es que se abra todo, que se conozca la verdad, quiénes fueron, cómo fue . Así sucederá con la plaza Tlaxcoaque, donde se creará una memoria histórica para que se sepa qué sucedió en lo sótanos del lugar donde estaba la jefatura de policía.

La ciudadanía te elige para que guíes los destinos de la ciudad, y eso significa estar en contacto con ella; nunca abandonarla, nunca divorciarte, y al mismo tiempo no darle la vuelta a los problemas; no esconderte, no decir mentiras. La gente lo que quiere es un gobierno que enfrente, que esté, que dé la cara, que dé resultados y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer. Nunca hemos dado la vuelta a un problema, al contrario, nos ponemos al frente para poder resolverlos .

Con bisturí político, Sheinbaum disecciona uno por uno los problemas que ha tenido la ciudad, año con año.

–¿Primero la corrupción?

–La inseguridad. Nosotros recibimos una ciudad con los delitos todos al alza, y darle la vuelta a la curva no es sencillo. Entonces 2019, yo diría: enfrentar la corrupción que nos dejaron y afrontar la inseguridad.

Luego la pandemia. Prácticamente dos años. Se tuvo que dedicar mucho tiempo al tema del coronavirus y luego a la recuperación económica. Han sido retos fuertes .

–¿Línea 12?

–Línea 12. Decir qué fue lo que pasó, el que la fiscalía hiciera su trabajo y al mismo tiempo nosotros trabajar para la reconstrucción. Por cierto, la restructuración de la línea 12 tiene sus características porque son más de 200 tramos y cada uno, cada partecita, tiene un trabajo que podríamos llamar artesanal, porque cada una de esas partes es un proyecto ejecutivo distinto. No se trata de una producción en cadena, y cada tramo tiene un montón de piezas que tienen que ser soldadas, y tenemos que garantizar que sean de la mejor calidad. Por eso no se ha resuelto con rapidez, pero ya se están resolviendo muchos problemas técnicos y vamos a atenazar más rápido. “Pero además teníamos que estar ahí, dar la cara. Nunca esconderse por más complicada que sea la problemática. Había fallas de origen y nosotros teníamos que resolver, resolver, resolver...

“Al tercer año fueron las elecciones y al cuarto se desmorona el PAN. Mucha gente nos dice: voté por estos pero no voy a volver a votar por ellos porque lo que muestran es hipocresía, hay mucha hipocresía. Un discurso lleno de mentiras que se basa en las calumnias y que lo que tiene en el fondo es la discriminación, el racismo, el clasismo y mucha corrupción.

No olvidamos el origen

“En la primera parte del Informe hablo de nuestro proyecto, qué representamos, qué somos, de como no olvidar el origen, de como cuando se está en el gobierno se sigue luchando, de una manera distinta, pero sigues luchando por un país más justo, por una mejor distribución de la riqueza, porque la gente tenga acceso a sus derechos y alejándote siempre de cualquier práctica de corrupción, de cualquier práctica autoritaria.