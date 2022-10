S

emana horrible. Días de conjeturas y especulaciones; hábitat para los desenfrenados buscadores de poder y sus palafreneros, quienes, obcecados en su tortuosa misión de ajustar cuentas, comprar y vender protección, abusar de versiones para imponer sus torcidas y pretendidamente edulcoradas interpretaciones con mentiras burdas y groseras, no ganan sino para que todos perdamos.

Guardar luto por quienes no tienen nombre ni pueden ser nombrados jóvenes asesinados, es deber primero. Hacer justicia no es truquear procesos. Fue el Estado , se grita y pregona, queriendo emular al cura Solalinde, quien tras dar la voz de alarma porque iban a matar y quemar a los muchachos , encontró que había sido el Estado . Y, subido a ese altar, por ahí deambula. ¿Quién o quiénes ordenaron ese homicidio salvaje y cruel?; ¿cuál el propósito?, preguntas que se pierden en una desmemoria esquiva y confundida. De seguir así podemos intuir que no lo sabremos porque la realidad de Iguala y el grito de Ayotzinapa están sometidos groseramente a la manipulación y el manoseo de una opinión pública estupefacta y horrorizada con los relatos de quienes como De Mauleón o Hope siguen atados al compromiso arcano de la prensa y la información pública, o como Guillermo Sheridan que difunde sus legítimas y bien pensadas dudas sobre la organización estudiantil y el sentido de la enseñanza rural en condiciones dominadas por la pobreza y el abuso de intereses ajenos del todo a causas estudiantiles.

No hay democracia socialmente satisfactoria en una sociedad cruzada por la desigualdad y la pobreza masiva. No puede haberla porque son condiciones excluyentes, divergentes. Algo torvo y espeso estará siempre al acecho para malograr las mejores intenciones; la compra de votos no debería sorprender a nadie en un país donde la mitad de sus habitantes sufre pobreza y más de la mitad de sus trabajadores es informal , lo que quiere decir desprotegido, sin acceso a la seguridad social y a la salud pública.