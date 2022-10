Arturo Sánchez Jiménez

Domingo 2 de octubre de 2022, p. 4

México está preparado para llevar incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos su litigio contra las compañías a las que acusa de comercializar con negligencia armamento que saben que llegará al crimen organizado en territorio mexicano, afirma Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y responsable de la estrategia jurídica mexicana.

Luego de que el juez Dennis Saylor, del Tribunal Distrital en Massachusetts, desestimó la demanda del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, con el razonamiento de que las leyes de ese país inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usen para sus propósitos , Celorio señala en entrevista telefónica que la impugnación de México cuestionará justamente dicho argumento.

La decisión del juez implica que los fabricantes de armas también están exentos de todo reclamo legal por acciones realizadas más allá de las fronteras estadunidenses, extraterritorialidad no contemplada en la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la normativa citada por Saylor. El juez tomó el camino fácil , valora Celorio.

Imperialismo judicial