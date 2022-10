E

n medio de grillas prohibicionistas, autoridades omisas, grupúsculos compasivos, juececitos cómplices, taurinos sumidos en un silencio insultante y empresarios experimentados que se meten autogoles, vientos de dignidad y grandeza soplan donde la tradición taurina no se ha dejado intimidar por nadie. Así, el sábado 15 de octubre el diestro tlaxcalteca Uriel Moreno El Zapata lidiará en solitario seis toros de la evitada, por los diestros que figuran, ganadería de Piedras Negras en la Plaza Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana, de Apizaco, Tlaxcala, que por tan extraordinaria gesta se convertirá en la capital taurina del mundo.

“Algo debe tener El Zapata que sigue vigente después de 26 años de alternativa y continúa siendo rentable para las empresas”, me dice satisfecho Uriel Moreno, que a sus 47 años de edad conserva energía de adolescente y serena madurez de adulto, sabedor de que es uno de los toreros más interesantes del mundo, dominador de los tres tercios, creador de varias suertes de capote y banderillas y poseedor de una espectacular y poderosa tauromaquia tan propia como definida, desaprobada por los exquisitos pero aprobada por los públicos, si bien sistemáticamente relegado de carteles de relumbrón con encierros de la ilusión.