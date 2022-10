Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de octubre de 2022, p. 19

Activistas en Estados Unidos hicieron un llamado para que el presidente Joe Biden levante temporalmente las sanciones contra Cuba y permita que la isla adquiera los materiales necesarios para la reconstrucción tras el paso del huracán Ian, que dejó graves daños materiales y dos muertos.

The People’s Forum, un movimiento con sede en Nueva York, pidió al presidente Biden en un desplegado incluido en la edición dominical de The New York Times que deje de lado las políticas al menos por seis meses , pues “la gente de Cuba es parte de nuestra familia, la familia humana.

Estados Unidos no pierde nada siendo un buen vecino y permitiendo a la isla recuperarse totalmente de este trágico momento , señalan.

Del saldo del meteoro que tocó tierra el martes en el país caribeño, subrayan que más de 50 mil viviendas están destruidas o dañadas; además dejó cuantiosos destrozos en territorio estadunidense.

Es inconcebible que en este momento crítico se mantenga el embargo y se aplique un castigo colectivo a todo un pueblo impidiendo que su gobierno compre material de construcción o reciba ayuda, declara.