Martín Sánchez Treviño y Julia Le Duc

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 2 de octubre de 2022, p. 20

Ciudad Victoria, Tamps., El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la investigación contra el ahora ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es un tema que corresponde a las autoridades judiciales, y sobre si quedará impune la conducta del panista, precisó que todo tiene su tiempo .

El funcionario acudió a la toma de posesión del nuevo gobernador y señaló que con la llegada de Américo Villarreal se espera una transformación total, pues es un gran momento para la entidad.

Sobre el paradero de Cabeza de Vaca, dijo que su función no es informar, y aunque lo supiera, tampoco se los diría, no me corresponde .