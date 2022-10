E

l Conacyt me invitó a participar en un seminario sobre Los retos y logros de la 4T en educación . Y me pareció que ahora que ya no sabemos si finalmente en Ayotzinapa tendremos el logro de toda la verdad y la justicia, era imprescindible hablar entonces sobre el reto que significa dejar sin encarar la persistente violencia del Estado contra los y las jóvenes estudiantes y las y los profesores de educación básica y superior. Porque hoy, la víspera del 2 de octubre, la acción de la justicia que vendría a darle un vuelco a la historia de 100 años de violencia e impunidad, parece seguirá siendo un reto más. Y que esto ocurra en el caso Ayotzinapa no puede ser más fuerte.

Porque se trata de 43 jóvenes que eran al mismo tiempo estudiantes y futuros maestros que se preparaban, además, a participar en el acto de recuerdo de los cientos de muertos del 68, y de los que vinieron antes. Crucial, además, el momento porque en la UNAM y en el IPN hay un creciente número de escuelas en paro; justas protestas en la normal rural de Teteles, Puebla, en El Mexe de Hidalgo, en Guerrero. Nuevas y viejas demandas a las que se ha respondido con el desdén, la descalificación o con la violencia de policías o militares

Si hubiera justicia para Ayotzinapa se volvería posible establecer un marco civilizatorio en el que gobernantes y comandantes supieran que no pueden seguir actuando como señores de horca y cuchillo. Ya se reconoce que se trata de crímenes de Estado y la necesidad de reparar y detener todo esto, sería entonces un buen momento para comenzar también a transformar desde ese fondo hostil y centralizado nuestra educación.

Es cierto que a escala internacional no suena nada bien que en México, como paso inicial de mejora educativa, se planteen medidas y dispositivos para que ya no se asesine o desaparezca a estudiantes y maestros por parte del Estado, pero desgraciadamente así están las cosas desde hace décadas. Desde cuando el presidente Portes Gil llamó indisciplinados a los estudiantes, y la policía los atacó a golpes y disparos.