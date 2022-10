L

a reciente victoria del posfascismo en Italia −llamemos las cosas por su nombre (véase: Enzo Traverso, The New Faces of Fascism, 2019)− hace pensar en la presencia −los usos y abusos− de la palabra fascismo en el espacio público. En cómo algunos tienden (o tendemos) a sobreusarla , igual con buenas intenciones, pero a veces como pura descalificación. Y cómo otros −como respecto a Giorgia Meloni− la remueven de manera deliberada de su diccionario. Hillary Clinton viene a la mente: para ella Trump era un Hitler , pero la nueva premier de Italia que abiertamente alaba a Mussolini y todo lo bueno que ha hecho para Italia o que prometía que después de su victoria “todos nosotros (los fascistas italianos) finalmente podremos ‘ser nosotros mismos’ y saludarnos sin pena con el saludo fascista”, no es una fascista ni representa un retroceso en Italia a −¡exactamente!− 100 años de la Marcha a Roma (sic), sino que es una cosa muy buena . Digo, no es que hay que esperar mucho de esta representante del corporativismo neoliberal y del feminismo de uno por ciento que le abrió el camino al propio posfascismo trumpista, pero un poco de contacto con la realidad no estaría demás.

George Orwell, que localizaba las raíces del caos político de sus días −el auge del fascismo en los años 20/30− entre otros en la erosión del lenguaje , anotaba en un lugar, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, que la palabra fascismo ya no significaba nada a causa de su sobreuso y que ya era puro insulto (aunque precisaba que si bien había problemas con este término, el fascismo continuaba siendo un sistema político y económico real ). En el espíritu parecido, frente a la reciente epidemia de su uso Slavoj Zizek subrayaba que éste se volvió el término perezoso para todo lo peligroso que aparecía en la política y con lo que no sabíamos qué hacer: una palabra vacía sin significado que servía para denominar lo que no nos gusta .