Sábado 1º de octubre de 2022, p. 14

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que a pesar de que a varios extranjeros en tránsito se les ha estado entregando una autorización temporal para permanecer en el país, conocida como Forma Migrante Múltiple (FMM), algunos de ellos han sido detenidos bajo el argumento de que este documento no es válido o sólo lo es en los estados donde les fue tramitado , por lo que son retornados a Tabasco y Chiapas.

Hemos documentado la entrega por parte del INM de las FMM de siete y hasta 30 días, vigencia que es definida de manera discrecional en un campamento instalado en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Asimismo, que oficiales del instituto en otros estados de la República, particularmente desde el centro y el norte del país, detienen a las personas con dichas formas y las retornan a Tapachula, Villahermosa y otras ciudades en el sur , sostuvo el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.