Instó a que con intervenciones en el territorio se rompan los ciclos intergeneracionales de violencia , que no sólo se da dentro de una familia, sino que viene desde la propia formación y la vida familiar de los padres que ahora educan.

La violencia no ocurre sólo de los adultos hacia los niños, sabemos que se da entre niños, sobre todo en el tema de violencia sexual.

Si reconocemos estos ciclos, podemos acompañar a padres y madres. Trabajar con ellos desde su propia historia para que puedan construir una paternidad y maternidad más sensibles . Hacerles ver que el castigo corporal y los tratos humillantes no son opción en la crianza. Estamos capacitando, incidiendo desde el territorio.

Los hombres sufren más castigo físico

Polo Herrera detalló que hay estudios que indican que los infantes y adolescentes varones, son mayormente víctimas de castigo físico y está el tema del reclutamiento , por parte de crimen organizado.

Advirtió que las violencias, generalmente están relacionadas. Las NNA no sufren sólo agresiones físicas y sexuales, también viven la sicológica , y ello se agudiza cuando en el entorno se normaliza la violencia . En esas circunstancias, el mensaje que recibe un NNA es que no es importante, que no tiene dignidad, que lo mereció .