Aunque los estudiantes inconformes redactaron un nuevo pliego petitorio, a solicitud de Baltazar, para que se tomara en cuenta a toda la comunidad , cuando acudieron a entregar el documento a la directora, el equipo de ésta dijo que ella no se encontraba. El pasado jueves los alumnos del Cecyt 13 finalmente entregaron el texto con sus exigencias y dieron a las autoridades un plazo de 24 horas para responder.

A lo anterior, dijeron, se suma el hecho de que las autoridades no habían atendido varias demandas de los alumnos que se habían expuesto desde 2014, por lo que se formuló un pliego petitorio al cual la funcionaria supuestamente habría respondido de manera muy general , sin entrar en detalles en cada punto ni señalar cuándo los cumpliría.

En entrevista, estudiantes que participan en la toma del plantel explicaron que las inconformidades con la titular del Cecyt, Patricia Baltazar Trujillo, se remiten a la construcción de un par de obras dentro de las instalaciones que, de acuerdo con ellos, generaron molestia entre alumnos y docentes y no fueron debidamente consultadas.

No obstante, la directora trató de negociar el pliego petitorio, cuando sabía que no era negociable , por lo que se inició un paro de labores que concluiría el lunes a las 20 horas, pero también podría extenderse si no hay respuesta satisfactoria.

De acuerdo con los estudiantes, la dirección del plantel trató de confrontar a los alumnos con los maestros opositores al paro, quienes supuestamente habrían amenazado a los jóvenes con bajarles puntos en su calificación si realizaban dicha protesta.

Entre los principales puntos que exigen los alumnos están que la contingencia por el covid-19 no sea utilizada como excusa para mantener las puertas de la escuela cerradas; la no existencia de represalias contra los participantes en el paro, la atención de casos de acoso sexual y el cese del clima de agresión que se vive en el Cecyt 13.

De acuerdo con un comunicado del IPN, al menos 16 escuelas están en paros de diversos tipos.