▲ En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió escuchar la canción Que no me quiso el ejército, en la que el cantante Chico Che describe padecimientos que coinciden con los del mandatario. Foto Pablo Ramos

Arturo Sánchez Jiménez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 1º de octubre de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó ayer que hubo un ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que son ciertos los informes revelados sobre su salud. Estoy enfermo, tengo varios padecimientos , el más grave, hipertensión, detalló el mandatario en su conferencia mañanera, en la que desestimó que la información robada fuera novedosa. No era nada que no se sepa ya o se deba saber. Pensaron que tenían la gran nota y no tienen nada , sentenció.

Los responsables del hackeo no han sido identificados, pero –indicó– se piensa que se trata de una agencia o grupo extranjero, porque han realizado acciones similares en Guatemala, Chile, Colombia y El Salvador. Comentó que puede ser un grupo nacional también, pero lo dudo . Agregó que para vulnerar los sistemas de seguridad del Ejército, los atacantes aprovecharon que la institución estaba haciendo cambios en ellos, según le informó el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador afirmó en Palacio Nacional que pese a sus problemas de salud, se siente bien, cuenta con buena atención médica y no existe riesgo de que pierda la vida durante su mandato presidencial.

El Presidente pidió a su equipo de comunicación que proyectara en la pantalla del salón Tesorería una canción de Chico Che llamada Que no me quiso el Ejército, en la que el cantante describe que padece altos niveles de alcohol y colesterol en la sangre, piedras en el riñón y agua en los pulmones. Tengo todos los males que se mencionan ahí. Solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, pero lo demás sí, y otros males , aseveró sonriente el mandatario.