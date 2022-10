Después de abordar temas de África, Medio Oriente y Latinoamérica, y maniobras de liderazgo del movimiento de los no alineados, Echeverría insiste en que Estados Unidos necesita incrementar inversiones en la región, señalando que los problemas económicos llevan a problemas políticos.

Ya con Echeverría como presidente, un documento registra un encuentro en 1974 en Los Pinos con el entonces secretario de Estado Henry Kissinger; el estadunidense comenta que desea fomentar la cooperación política con América Latina y Echeverría le responde: Sí, necesitamos algo para capturar la imaginación de la juventud. Tenemos que liberalizar el proceso político y no puede lograrse eso con bayonetas . Identifica como problemas el espejismo del comunismo y de Cuba y China para sectores de jóvenes en América Latina.

El documento, por primera vez revelado al público por el Archivo, advierte que todas las consecuencias de la masacre probablemente aún no se han detectado .

▲ Tras su sexenio, Luis Echeverría (en imagen de 2004) dejó a México en crisis sicológica , según el documento de la CIA revelado por el Archivo Nacional de Seguridad. Foto Carlos Cisneros

Echeverría no espera y le explica: “Bueno, no es secreto. Tenemos un partido. Sus líderes están en contacto con todas las fuerzas sociales del país. Cuando llega el momento, el presidente saliente sólo tiene un factor para seleccionar el ganador –lo más importante es el trabajo previo de los miembros del gabinete–. Por ejemplo, hace seis años teníamos cuatro candidatos y yo era el más joven y más débil. México tenía brotes comunistas y estudiantiles. Tres de nosotros estábamos con Díaz Ordaz y mantuvimos el orden. Yo era quien tenía que estar al frente. Teníamos un problema comunista serio. En mis tres años no tuvimos uno. Creo que fui el candidato que ganó por eso”.

Echeverría plantea a Kissinger que era el momento propicio para que visitara más países latinoamericanos. Kissinger responde que lo haría, pero que necesitaba primero calmar Medio Oriente. Aprecio su franqueza, basamos mucho de nuestra política latina sobre México... , le dijo al despedirse, según registra el memorándum de conversación del Departamento de Estado fechado el 21 de febrero de 1974 [https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/rj16l1-y3xzx/06.pdf].

Reunión con Nixon

Dos años antes, en su primera reunión con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca el 15 de junio de 1972, Echeverría y su anfitrión se enfocaron en el problema del comunismo en el hemisferio occidental. El mexicano insiste en que la mejor forma para contrarrestar tanto la influencia de Fidel Castro como de Salvador Allende es con mayor inversión privada de Estados Unidos en América Latina. Nixon le comenta que una condición para eso es la estabilidad en la región y advierte que hay temor entre los empresarios estadunidenses por la tendencia nacionalista en las políticas económicas en varios países [la conversación grabada se puede escuchar: https://nsarchive.gwu.edu/audio/28896-mex27-1joinedmp3].

Un informe de la agencia de inteligencia del Departamento de Estado redactado en 1977 concluye que Echeverría dejó a México al final de su Presidencia en una crisis sicológica , y que la relación bilateral fue dañada por la retórica antiestadunidense del presidente mexicano, que incluía diatribas contra el imperialismo económico y las fuerzas oscuras de Estados Unidos.

Los 10 documentos oficiales seleccionados para marcar el aniversario del 2 de octubre y publicados por el Archivo Nacional de Seguridad, organización independiente de investigación, documentación y transparencia enfocada en el manejo oficial de las relaciones internacionales de Estados Unidos, se pueden consultar en: https://nsarchive.gwu.edu.