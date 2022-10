Dicha controversia ocasionó que el 6 de septiembre pasado fuera sustituido el presidente de la comisión, el morenista Luis Arturo Santiago Martínez; en su lugar fue nombrado el legislador, también de Morena, Rafael Gustavo Fararoni Magaña.

Una de las mayores críticas vino del Partido Acción Nacional, que señaló que alcaldes emanados de sus filas partidistas habían recibido llamadas en las que les ofrecían la posibilidad de limpiarles la cuenta pública a cambio de un soborno o moches .

En el contexto de la entrega de resultados, González Cobos manifestó que estos señalamientos no empañan el trabajo realizado, “cualquier ciudadano puede presentar una denuncia y nosotros hemos estado abiertos, hemos enviado oficios a los presidentes municipales diciéndoles que no se dejen sorprender y no les crean a quienes van a decirles: ‘podemos arreglarlo’.

Tenemos resultados que derivan de procedimientos de fiscalización, tenemos una metodología para hacer el trabajo transparente, pulcro, como debe ser, de manera objetiva e imparcial.