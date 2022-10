Pablo Espinosa

Sábado 1º de octubre de 2022

El nuevo disco de Patti Smith es un refrendo de su poesía.

Es una grabación en vivo realizada en los estudios Electric Lady, donde festejó hace seis años el cuadragésimo aniversario de su álbum seminal, Horses.

Live at Electric Lady, nuestra novedad discográfica de hoy, reúne siete piezas, repartidas entre obras de su autoría: Ghost Dance, Broken Flag, April Fool, Peaceable Kingdom y Birdland, y creaciones de otros autores, como Stevie Wonder (Blame it on the Sun) y Bob Dylan (la bellísima One Too Many Mornings).

Escuchar clásicos de Patti Smith con su voz engrandecida, más amplia, más potente, más profunda, es una experiencia estremecedora. Hay dos momentos que valen el disco entero: Birdland y One Too Many Mornings.

Birdland es un largo, intenso, brutal poema de Patti Smith que significó su entrada a la inmortalidad en el mismo momento de su nacimiento: su opera prima, Horses.

Es también un punto de contacto directo con la actividad más importante de Patti Smith, la poesía.

Patti Smith es una de entre las muchas personalidades de quienes se habla más de lo que se conoce, en un fenómeno parecido al de su hermano del alma, Bob Dylan.

Los libros que ha escrito forman ya una fila considerable en los estantes de mi biblioteca personal. Curiosamente, el más celebrado ha sido Just Kids, más cercano a los temas propios de la prensa del corazón, aunque se trate de todo lo contrario: es un libro igualmente cruento como tierno, crudo como amoroso, intenso como tranquilo, como toda su literatura.

La aparición del disco Live at Electric Lady permite acercarnos a la obra propiamente literaria de Patti Smith, porque su momento de mayor intensidad, la ejecución en vivo de Birdland, conecta en automático con uno de los recursos narrativos de esta autora, cuyos pasajes mágicos donde sueña un sueño dentro de otro sueño y ese sueño en realidad lo estamos soñando nosotros pero pertenece a otra persona, es de un valor poético muy elevado.

El poema titulado Birdland narra una historia a lo Bob Dylan, a lo William Burroughs, a lo Allen Ginsberg, a lo Patti Smith.

Sin preámbulos, pone en escena a un niño en el funeral de su padre mientras los carruajes oscuros abandonan su visión de conjunto y la mirada del huérfano se vuelca sobre un tractor en la granja que le heredó su padre, en cuyo interior solían sentarse a platicar mirando el paisaje:

and circle the blue fields and grease

the night

It was if someone had spread butter on

all the fine points of the stars

‘Cause when he looked up they started

to slip

Y de pronto vio a su padre entrar a lo que se había convertido en una nave y tomaba los controles, aunque se veía muy diferente en esta ocasión:

‘Cause he was not human, he was not

human.

Sus ojos –escribe y canta Patti Smith– eran como dos soles:

white lids, white opals, seeing

everything just a little bit too clearly

Pero volteó alrededor y no había ninguna nave, ni automóviles fúnebres, solamente él:

the raven

Y entonces cayó de rodillas y rompió en llanto: no, papi, no me dejes aquí, solo, llévame contigo, en la panza de tu navío, llévame a ese lugar donde ya no eres humano.

Pero –canta y escribe Patti Smith– no había nadie que escuchara los lamentos del abandonado, nadie salvo las aves de la granja que le dejó su padre, “y las aves se reunieron en todas direcciones y se dispersaron como rosas. Eran como pasto de brújulas acomodándose en la cabeza de un chamán:

And he saw the lights of traffic

beckoning like the hands of Blake

Grabbing at his cheeks, taking out

his neck,

All his limbs, everything was twisted

and he said,

I won’t give up, won’t give up, don’t

let me give up

Take me up quick, take me up, up to

the belly of a ship

La intensa poesía de Patti Smith, cantada en su pieza Birdland, con sus muchas referencias (William Blake, Dylan Thomas, Edgar Allan Poe…) nos lleva de inmediato a varios otros poemas y relatos de Patti Smith que están en sus libros.

Por ejemplo, en su libro M Train:

–No es tan fácil, escribir sobre nada.

Lo decía un cowboy cuando me

introduje en un sueño. Vagamente

atractivo y parco en palabras, se

mecía en una silla plegable y con su

Stenson rozaba la pared exterior de

color parduzco de una cafetería

solitaria…