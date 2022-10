Fabiola Palapa Quijas

Sábado 1º de octubre de 2022, p. 4

Las bailarinas Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei, Blanca Ríos, Yoalli Sousa, Valeria Mariaud, Elisa Ramos, Greta Elizondo y Lorena García interpretarán los papeles principales en las obras El lago de los cisnes (acto dos), Carmen y La sílfide y el escocés, que se presentarán a partir de este sábado en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

La Compañía Nacional de Danza (CND) ofrecerá 12 funciones en dos programas artísticos. Narciso Medina, bailarín principal del Ballet Nacional de Cuba, será invitado en las funciones de hoy.

Sobre su actuación, el intérprete de 23 años expresó a La Jornada: “Es un honor que me hayan invitado a bailar con la CND. Me ha acogido muy bien y me siento superorgulloso de estar aquí.

“Voy a hacer de Escamillo (Carmen); es toda una experiencia. Será la primera vez que haga ese papel; daré lo mejor en el escenario.”

Las coreografías que integran los programas son parte del acervo de la CND, que por su trascendencia y relevancia técnica se han convertido en las favoritas del público.

En el primer programa, los bailarines de la CND harán el segundo acto de El lago de los cisnes, adaptación de la agrupación que dirigen Cuauhtémoc Nájera y Elisa Carrillo.

Carmen, versión de Alberto Alonso sobre la apasionada gitana que lucha por hacer valer su identidad, y en la que el público es la tribuna que aprueba o condena, también se incluye en este primer programa.