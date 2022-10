Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 1º de octubre de 2022, p. 28

El Gobierno de la Ciudad de México abrirá 35 nuevas tiendas Diconsa y 165 lecherías Liconsa en colonias, pueblos y barrios de las 16 alcaldías que cuentan con un menor desarrollo social y actualmente tienen poca cobertura de lugares de abasto popular en apoyo a la economía familiar.

Luego de firmar un convenio de colaboración con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la jefa del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, detalló que se ofrecerán 27 productos de la canasta básica hasta 25 por ciento más económicos, mientras la leche será 75 por ciento más barata que en el mercado en beneficio de 1.5 millones de ciudadanos.

La mandataria aseguró que la población se ha visto afectada por el alza en el precio de los alimentos debido a la inflación que se registra a escala mundial, ocasionada principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hoy vamos al súper, vamos a la tienda y todo sale más caro que hace algunos meses o el año pasado, y no es un problema de México, sino internacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podríamos decir: pues no vamos a hacer nada, así es la vida, es una guerra que no nos corresponde, pues no; nosotros estamos en el gobierno para apoyar a los que menos tienen, apoyar la economía popular.

La funcionaria consideró que el de Segalmex se trata de un acuerdo histórico, después de décadas en que ya no habían sido instaladas nuevas tiendas Conasupo, ahora se van a incrementar las de Diconsa, que pasarán de tres a 38, y las lecherías Liconsa de 522 a 687, que se abrirán en los lugares donde más lo requiere la población.