Han difundido mentiras y falsedades , entre ellas que la reforma permite el aborto a los nueve meses de gestación y hasta la acusan de asesina, dijo Micher. Soy católica y no le voy a permitir a ningún cardenal, a ningún sacerdote ni a nadie, que me difame , advirtió. Hizo notar que el espíritu de la reforma es garantizar el derecho a la salud reproductiva y una educación sexual integral, asunto reelevante, pues en la actualidad mil adolescentes de entre 12 y 19 años se embarazan cada día .

La votación del dictamen se pospuso, sin que se precisara nueva fecha de presentación.

Normas a cambiar

La iniciativa modifica normas como la Ley General de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. En este último deroga los delitos de aborto procurado y aborto consentido, con lo que se busca la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilió con su consentimiento .

No estamos diciendo a las mujeres que aborten y menos que lo hagan ya con nueve meses de embarazo, jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré , insistió Micher. Dijo que esa campaña en medios, llena de fobias y de discriminación, pone en alerta a la población, a la Iglesia católica y a los cardenales en torno a mentiras. De asesina no me bajan y eso no lo voy a permitir en ningún momento , subrayó.