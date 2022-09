Respecto al caso de Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien amenazó con un cuchillo a verificadores que clausuraron una taquería de su propiedad que operaba ilegalmente, señaló que puede haber diferencias de opinión, pero que no nos ciegue el odio; somos seres humanos, apostemos a la fraternidad universal . Consideró que debe ser juzgado por lo que hizo, aunque él no promoverá ese proceso, pues estimó que es seguro que ya está recibiendo un castigo .

A todos los que piensan así los respeto mucho , señaló López Obrador, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para limitarse. La mayoría de ellos son católicos y deben ser buenos cristianos, no odiar. No se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar con odio .

Sobre su rechazo a la petición de Creel, cuestionó la postura panista porque, en contraste, la dirigencia del partido acude a instancias internacionales para denunciar a su gobierno, sea ante el Parlamento Europeo (que recientemente condenó a México a partir de una propuesta de los diputados de la derecha) o ante la Organización de Estados Americanos.

El Presidente comenzó a reír y confesó la causa: “me estoy riendo porque hay una canción, pero no, no la voy a poner, de Carlos Puebla (…). Ponla, ponla. Por los jóvenes, sí. ‘Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea’, van a ver ahora. Porque no quieren reformarse. Ya cambió el mundo, sobre todo la mentalidad del pueblo, y siguen los mismos aparatos y la misma política de dominación o política hegemónica”.