Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 10

Los tiempos procesales en la solicitud de desafuero del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, aún no empiezan a correr, porque la sección instructora no cuenta con un espacio físico en la Cámara de Diputados que sirva como domicilio para recibir y hacer notificaciones.

El presidente de la sección instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena), informó que desde el martes envió un oficio a la secretaría general para solicitar una oficina. Precisó que el domicilio de la comisión jurisdiccional, de la que forma parte la sección instructora, es diferente.

Hasta ayer, el legislador no había recibido respuesta de la secretaria general, Graciela Báez. La relevancia de contar con un espacio es tal que, en tanto no se le asigne, la sección instructora no puede recibir el expediente con la denuncia de la Fiscalía General de Campeche, y el legajo continúa en la bóveda de la cámara.

Sólo cuando se le entreguen las cajas con la documentación podrán correr los tiempos del proceso. También la sección instructora debe acordar a cuál de sus domicilios deberá notificar a Alito del procedimiento en su contra.