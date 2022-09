Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la victoria electoral de Américo Villarreal en las elecciones para gobernador en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que está satisfecho porque se reconoció la voluntad del pueblo y declaró que Villarreal no puede fallar .

En su conferencia mañanera agregó que su gobierno no va a perseguir al gobernador saliente, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que su situación legal es responsabilidad de las autoridades competentes .

Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, además, considero que esas prácticas restan potestad moral y política. Que la autoridad competente actúe, que sea conforme a la ley, que no se fabriquen delitos, que sea con rectitud y la verdad siempre , expresó López Obrador.