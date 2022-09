Pensiones a disidencia del SME, gran gesto que puede ser total

a menuda golondrina se atreve a un rondín por el firmamento, ataviada apenas de su instinto, sola, no es hacer nueva temporada, pero sí anunciarla. Así, contra todo, 9 mil trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y sobrevivientes de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, en 2009, por el criminal Felipe Calderón, le arrancan en gesto, justo de toda justicia, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, jubilación y pensiones dignas. Jonrón con las bases vacías, pero al fin cuadrangular.

No es imprudencia, en el cúmulo de grandes retos, el impacto de esto va de la forma al fondo de demandas, con propuestas documentadas. Millones de trabajadores, con más de 50 años, tenemos cotizaciones de vida laboral, pero ya no lo pudimos hacer al quedar en paro total o subempleados, por el todavía brutal desempleo y el otrora outsourcing, nos hacemos viejos; sólo queremos lo que siempre fue nuestro justo derecho, y bajo la ley actual de seguridad social, gran atraco neoliberal, no tenemos ninguna alternativa. El problema es de gran dimensión, por ejemplo, las pensiones tope, las más altas del Issste, tasadas en unidad de medida y actualización, atraco al atraco, vaya ironía en esta modalidad. Señor Presidente: expanda este gesto digno y de nobleza de Estado, ábranos la puerta y verá que damos el gran batazo, un cuadrangular con la casa llena.

Ismael Cano M.

Plantea una fórmula jurídica para transformar a la ONU

Sobre su editorial del pasado 21 de septiembre: Crisis multidimensional, tormenta perfecta y en particular lo que dice en el último párrafo “… y se sienten a construir fórmulas para conjurar una crisis que ya amenaza con ser una de las más graves en la historia de la especie humana”, tengo a bien entregar a La Jornada la fórmula Cemerg del procedimiento jurídico y político para la transformación de la Organización de Naciones Unidas (ONU):

1. Convocar a una conferencia para la revisión de la Carta de la ONU, con fundamento en el primer párrafo de su artículo 109, que no contempla el derecho de veto de las cinco potencias.

2. En el seno de dicha conferencia, no proponer reformar la Carta, sino proceder a una resolución de transformar el ente de Organización de Naciones Unidas, en Parlamento de Naciones Unidas, con fundamento en el mismo derecho que ejercitaron los estados-nación en la Conferencia de San Francisco, en 1945, relativo a la autodeterminación de las naciones en su conjunto , que es inalienable e imprescriptible.

Francisco Plancarte y García Naranjo

A casi un mes del paro estudiantil en Chapingo

El 5 de septiembre pasado se incrementó el malestar universitario por la situación en la Universidad Autónoma Chapingo. Derivó en el paro estudiantil que afecta a la Preparatoria Agrícola y las licenciaturas e ingenierías en la sede central de Texcoco y en las unidades y centros regionales en una decena de estados del país.