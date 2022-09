Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 29

Guadalajara, Jal., Al menos 12 mil personas (comunidad estudiantil, académica, trabajadores y sociedad civil) acompañaron a la familia de Miguel Alejandro Soto Marín en una marcha convocada por la Universidad de Guadalajara (UdeG) para exigir la aparición con vida del estudiante de 22 años, quien fue privado de la libertad por un grupo de sujetos que ingresaron a su domicilio el pasado 15 de septiembre.

La movilización del edificio de la Rectoría General hacia la plaza de armas de esta ciudad fue encabezada por María Magdalena Martín Marín, madre del joven ausente, junto con Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UdeG, y Gustavo Padilla Montes, rector del campus de Ciencias Económicas y Administrativas, donde estudiaba Miguel Alejandro.

Desde el 15 de septiembre se detuvo mi corazón. No me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Les pido a quienes lo tienen que se toquen el corazón y me lo regresen sano y salvo, como se lo llevaron , manifestó.

Villanueva Lomelí se unió al dolor de la familia y a la exigencia de que sea localizado sin demora y termine la angustia que los acompaña desde que fue sustraído de su hogar de manera violenta.

Agregó que Jalisco vive uno de sus momentos más críticos por una tragedia, que ya es humanitaria, de grandes dimensiones , la cual no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención .