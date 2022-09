De La Redacción y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. a11

Podrán decir muchas cosas, pero eso no me distrae, me motiva a seguir haciendo lo que me corresponde, ayudar al equipo y conseguir el título, que es lo más importante , aseveró el lanzador mexicano Julio Urías, uno de los candidatos a ganar el Cy Young de la Liga Nacional.

Urías, quien ya tiene un anillo de Serie Mundial desde que Dodgers de Los Ángeles se coronó en 2020, acumula esta temporada 17 triunfos por siete derrotas después de irse sin decisión en el partido que le ganaron a los Padres de San Diego (1-0) en extrainning la noche del miércoles.

El sinaloense de 26 años es líder de efectividad (2.17) de la Liga Nacional y se ubica tercero general de la Gran Carpa por detrás de Kyle Wright, quien suma 20 victorias, de los Bravos de Atlanta, y por delante de Yu Darvish, de San Diego, que tiene 16, a falta de siete partidos para que concluya el calendario regular en el viejo circuito.

Toronto, a playoffs

Por otra parte, J.D. Martínez disparó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada, mientras Zack Kelly logró su primer triunfo y los Medias Rojas de Boston se impusieron 5-3 a los Orioles de Baltimore, quienes quedaron al borde de la eliminación.