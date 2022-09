¿Qué relación inconsciente existirá entre el movimiento de 1968 y los acontecimientos de hace ocho años en Ayotzinapa? No sé, pero sí sé que fueron actos imperdonables que no se olvidan, cuya secuela lógica son las neurosis traumáticas inelaborables.

Jacques Derrida tiene razón: “El perdón se dirige a lo imperdonable o no es. Es incondicional, sin excepción, ni restricción. No presupone una petición de perdón: no se puede perdonar o no se debería perdonar; sólo hay perdón –si hay–, allí donde hay algo imperdonable”.

Que la noción de crimen contra la humanidad siga estando en el horizonte de toda geopolítica del perdón constituye, sin duda, la última prueba de esta vasta discusión.

Derrida formula de nuevo el problema en estos términos: “Si existe el perdón, al menos como himno –como himno abrahámico, si se quiere–, ¿hay perdón para nosotros? ¿Algo de perdón?”

O hay que decir, con Derrida: “Siempre que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque sea noble y espiritual (rescate o rendición, reconciliación, salvación), siempre que tiende a restablecer la normalidad (social, nacional, política, sicológica) mediante el trabajo del duelo, mediante alguna terapia o ecología de la memoria, entonces, el ‘perdón’ no es puro –ni su concepto.