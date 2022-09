Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 9

El diputado Santiago Creel Miranda (PAN) expresó que sí aspira a ser candidato del PAN a la Presidencia, pero aclaró que su mensaje del domingo para criticar una intromisión del Ejecutivo al Congreso no fue con la finalidad de lograr la nominación de su partido, como acusó el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco.

En rueda de prensa, cuando se le preguntó si quiere ser candidato presidencial o se trata de un invento de Mier, el panista respondió: ¿tengo aspiraciones? ¡Claro que tengo! Por qué no voy a decir, por supuesto que tengo; pero ojo, las tenía desde antes de que me eligieran (presidente de la mesa directiva). Todo mundo sabía, digo, tampoco quiero decir que los 500 (diputados) sabían, pero la gran mayoría y los liderazgos de la Cámara conocían perfectamente mis aspiraciones .

Incluso señaló: “Les aseguro que no hay un solo diputado que no tenga aspiraciones de futuro. No hay que esconderlo, no es a la antigüita, de ‘mire, primero quiero cumplir mi responsabilidad’. En mi caso, soy directo y claro”.