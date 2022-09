“Los que votan ahora por Américo Villarreal son los mismos que votaron por él (el mandatario saliente), he escuchado eso y como conozco la historia pues la puedo contar. Pero, y si votaron por él ¿qué? Por uno y por otro. ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos? ¿Y cómo ahora se descubre que tienen relaciones delictivas o se dedican a actividades delictivas? ¿Cómo se comprueba? ¿Y cómo se va a usar eso para decir ‘hay vínculos con el narcotráfico’?”, subrayó.

También se le interrogó sobre el conflicto de interés que pudiera haber en Morena por tener cargos directivos en el partido y a la vez ser funcionarios públicos, el jefe del Ejecutivo manifestó que mientras no reciban un salario en el partido, no se opone.

“No pueden cobrar, eso no se puede, no pueden cobrar en dos partes (…) Si no se utiliza el dinero público, todos los servidores pueden pertenecer a un partido, porque el presupuesto no es de un partido, es dinero de todo el pueblo”.