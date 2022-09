El juez analizará si no hubo excesos al dictarle la vinculación a proceso cuando inicialmente consideró que los ministerios públicos no estaban preparados para la audiencia e incluso les hizo señalamientos sobre cómo presentaron el caso, las presuntas pruebas y la formalización de éstas en acusación.

Sin embargo, el ex funcionario no saldrá del Reclusorio Norte por el momento, ya que la Fiscalía General de la República puede apelar el resolutivo del juzgado para que el caso se turne a un tribunal colegiado quien determinara si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, jueza decimosexta de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, expuso que no pasa inadvertido el hecho de que su homólogo haya resuelto tener por no presentada la demanda, debido a que Murillo Karam no la ratificó por así convenir a sus intereses, no es impedimento para que ese juzgado conozca del asunto, pues “para que un órgano jurisdiccional conozca de asuntos relacionados por derivar del mismo expediente jurisdiccional –como el caso acontece– resulta irrelevante que se haya realizado algún análisis del fondo del asunto o no”.

El ex procurador general de la República fue vinculado a proceso el 24 de agosto pasado. Su defensa afirmó que el ex procurador, de 74 años de edad, padece de hipertensión e insuficiencia vascular cerebral, además de la EPOC.

En esa audiencia, su defensa legal solicitó al juez Marco Antonio Fuerte, tomar en cuenta el estado de salud de Murillo Karam para permitirle seguir su proceso en libertad; no obstante, se decidió evitar el riesgo procesal de que se diera a la fuga, y le dictó prisión preventiva justificada.

Luego de su vinculación a proceso, el ex procurador promovió un amparo en contra de cualquier acto de intimidación, el cual también incluyó la orden judicial para que las autoridades del Reclusorio Norte tomaran todas las medidas necesarias para garantizar su salud.