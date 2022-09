Pues bien, lo anterior viene a colación porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador reveló que entre 20 y 30 grandes contribuyentes se están rezagando en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; no han pagado (el adeudo ronda 100 mil millones de pesos) y son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. Siempre son las grandes corporaciones económicas y financieras .

De acuerdo con el mandatario, en algunos casos no han cumplido con el fisco porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Hay resistencias, porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales; no pagaban o si lo hacían les devolvían los impuestos a los grandes empresarios y corporaciones .

López Obrador citó un caso: “una vez me habló el dueño del Grupo Bimbo (propiedad de la siempre pía familia Servitje) que habían vendido una de sus empresas y que iban a pagar sus impuestos, creo que mil o mil 500 millones de pesos. Se la vendió a una empresa extranjera, creo que es donde hacen las paletas de chocolate (Ricolino), y le platicaba que ese dinero era el equivalente a los mil millones destinados este año a caminos en las zonas más pobres de Guerrero, que es La Montaña. Le digo: ‘los mil millones son mil millones para caminos’. Entonces, para eso es el presupuesto. Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades se podía decir: ‘¿cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno?’ Ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente”.

Y en la plática salió el adeudo fiscal (desde 2014) del inefable Claudio X. González: adeuda al fisco cerca de 17 millones de pesos, pero estoy seguro de que terminará pagando .

Las rebanadas del pastel

¿Será que Jesús Murillo Karam ya tiene un pie fuera del reclusorio? La mafia de jueces, ministerios públicos y fiscalías es una verdadera vergüenza para el país.

