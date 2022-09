Sobre la validación de elección de gobernador en Tamaulipas

s una gran noticia para la democracia que al fin el Tribunal Federal Electoral declarara válida la elección de Américo Villareal como gobernador de Tamaulipas, poniendo fin al panismo que tanto daño hizo al estado bajo el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Hago votos por que llegue al fin la justicia a las tierras tamaulipecas y las acompañe ahora sí un mejor destino. ¡Enhorabuena!

Benjamín Cortés V.

Apoyo a investigador de la UAM

Por este medio, egresados y egresadas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) rechazamos rotundamente los ataques administrativos y académicos en contra del doctor Francisco Piñón Gaytán. Dichos actos no sólo atentan contra la dignidad académica del investigador, sino de la propia universidad; obligándolo a cumplir un cargo que ha rechazado de manera firme y reiterada. Por ello, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo total hacia uno de los profesores que, por medio del amor por el conocimiento y la pasión académica, nos impulsó al camino de la filosofía.

Azucena Juárez Sánchez, Eduardo Sarmiento Gutiérrez, Mario Alfredo Hernández Sánchez, José David Márquez Ortega, Luz Beleguí Gómez López, Álvaro Aragón Rivera, Lorena Stevens Someillan, Pedro Javier Hernández Meza, Yazmín Martínez Díaz e Itzel Ariadna Alfallo Bautista

Resalta la fortaleza del actual gobierno mexicano

La habilidad política del presidente Andrés Manuel López Obrador mostrada en el proceso de traslado de la Guardia Nacional, pilar de la seguridad pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, demuestra la fortaleza del gobierno de México frente a la actitud mediocre, oportunista, mezquina y perversa de senadores al servicio de los intereses creados que apuestan al descarrilamiento de la Cuarta Transformación.

El también jefe del Estado mexicano propone consultar directamente a los ciudadanos sobre el tema; es decir, invitar al pueblo a practicar la democracia participativa.

En este derroche de talento estratégico de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo que sabe escuchar y brindar solución a los anhelos, problemas y necesidades de los gobernados, es de esperar que otros congresistas de oposición apoyen la reforma constitucional que hoy rechazan; no tanto por convicción, lo que es poco menos que imposible, sino por simple conveniencia para continuar en el ejercicio de la política pública.

Así de fácil se construye el camino para alcanzar seguridad, justicia y bienestar en toda la sociedad, sólo hay que tener claridad ideológica, conocimiento de la realidad y voluntad política para instaurar el mejor gobierno posible.

Daniel Moctezuma J.

Denuncia embargo ilegal de inmuebles en Milpa Alta

Soy comunero de San Agustín Ohtenco, uno de los nuevos pueblos anexos de la comunidad de Milpa Alta. Por ese medio me permito informar que el Gobierno de la Ciudad de México está ilegalmente embargando diversos inmuebles so pretexto de falta de pago de impuesto predial y del agua, los que se encuentran enclavados dentro del territorio comunal. La cantidad que en mi caso están cobrando rebasa 800 mil pesos, por lo que he interpuesto un juicio de amparo, el que ha sido detenido en su admisión desde el juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa y también desde el tribunal colegiado de circuito en el que interpuse una queja, por lo que pediré que intervenga el Consejo de la Judicatura Federal y los representantes de mi comunidad. Al gobierno se le olvida que las tierras comunales, así como las que históricamente han sido asignadas para el asentamiento humano son inembargables, imprescriptibles e inalienables.