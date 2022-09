David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 24

Nueva York. El ex presidente Donald Trump contempló bombardear laboratorios de drogas ilícitas en México, acción que comentó en repetidas ocasiones, llegando incluso a preguntar a su secretario de Defensa si Estados Unidos si podía realizar este tipo de operativos.

Según cuenta la reportera Ma-ggie Haberman, quien cubrió la Casa Blanca de Trump para el New York Times en su nuevo libro Confidence Man, la idea de bombardear objetivos en México fue provocada por su secretario asistente de Salud, Brett Giroir, en una visita a la Oficina Oval donde argumentaba que se requería de medidas efectivas para frenar el flujo de drogas por la frontera.

Trump aparentemente se confundía sobre qué puesto ocupaba el funcionario, ya que vestía uniforme formal militar cuando visitaba al mandatario, reporta Haberman en su libro que está programado para salir a la venta el próximo martes y del cual el Washington Post obtuvo una copia y reportó sobre éste y otros incidentes, incluyendo el comportamiento errático de Trump en sus reuniones con líderes internacionales, legisladores, empresarios, y su propio equipo de asesores, entre ellos su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner (a quienes deseaba expulsar de la Casa Blanca en varias ocasiones).

Sobre el tema de bombardear México, Trump lo abordó varias veces, eventualmente preguntando a un pasmado secretario de Defensa Mark Esper sobre su Estados Unidos podía, de hecho, bombardear los laboratorios , según el libro.