Además, criticó que la Comisión de la Verdad hace las cosas mal , por lo cual la CNDH debe acompañar a las víctimas, y consideró que la aportación de datos de prueba a las indagatorias es un engaño , pues se pretende realizar un informe de carácter histórico sin castigar a los responsables de hechos ocurridos hace casi 50 años.

Aseguró que muchos responsables de lo sucedido aún viven, pues antes se podía ingresar al Ejército Mexicano a los 14 años de edad.

Álvaro Ruiz, originario de La Soledad, municipio de Atoyac, relató que efectivos militares lo hostigaron y torturaron cuando era niño.

Cuando me agarró el Ejército yo tenía 10 años de edad, andaba en el monte campeando con mi papá; me preguntaron si yo conocía a (el guerrillero) Lucio Cabañas y les dije que no; entonces ellos, para sacarme bien la verdad, me ponían una bolsa en la cabeza hasta que ya no aguantaba, me dieron golpes y me tiraron al suelo , narró.

Agregó: Me separaron de mi papá y nos golpearon. Yo escuché los golpes que le dieron a mi papá; a mí me golpearon estando tirado, amarrado con las manos a la espalda. Desde entonces vivo enfermo .

La protesta concluyó luego de que una comisión de los manifestantes firmó una minuta con personal de la CNDH, con la cual la institución se comprometió a dar seguimiento a los expedientes de víctimas de la guerra sucia.