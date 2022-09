Ana Mónica Rodríguez

Conversar con la actriz Jacqueline Andere es viajar al pasado, a una bonita época , conocer anécdotas de reconocidos actores, directores y variopintos personajes, así como infinidad de proyectos en teatro, cine y televisión, pero sobre todo, ser testigo de la gran pasión hacia una carrera, forjada a base de arduo esfuerzo, talento, belleza y elegancia.

Convencida de que el trabajo es la vida , Andere continúa dando brillo a una trayectoria de 66 años, que comenzó en teatro experimental, mismo arte escénico donde actualmente se desenvuelve y disfruta mucho su personaje de Lola en la obra 100 metros cuadrados o el inconveniente, en la que comparte tablas con Ana Karina Guevara en el Centro Teatral Manolo Fábregas.

“También hice Teatro fantástico; Guillermo Aguilar era el príncipe en el programa de (Enrique Alonso) Cachirulo; fue un amigo muy querido. Ahí fui una princesa o hada”, recordó la actriz sobre sus inicios en la televisión, en la que recibió su primera gran oportunidad en la telenovela Vida por vida.

Huella en las telenovelas

En este medio su presencia ha sido constante y entre sus trabajos se recuerdan Corazón salvaje, El derecho de nacer, Cartas sin destino, Encrucijada, En busca del paraíso, Leyendas de México, La vecindad, Las momias de Guanajuato, Engáñame, La leona, La otra, Mi destino eres tú, Serafín, Angela, Mi querida Isabel, Alondra, El vuelo del águila y El maleficio, entre otras.

Andere, de 84 años de edad, en entrevista señaló: Cuando uno hace lo que le gusta durante mucho tiempo, se acostumbra a estar activa, porque si no, sientes que no estás, que eres un mueble de la casa y eso no puede ser. El trabajo, para mí, es muy importante, mientras pueda seguir activa.

Recordó: “Por la forma en que he llevado mi carrera y, sobre todo, cuando vivía mi marido (el director y escritor José María Fernández Unsain), si no tenía nada que hacer y andaba desesperada, él me decía ‘anda vamos a hacer una gira’; éramos dos, pero ahora tengo que decidir sobre mis cosas”.

Andere, comentó, que cuando no tiene llamado o actividad artística se dedica a ver telenovelas como si fuera una tarea, para ver qué papel me hubiera quedado, pero, afortunadamente, no he visto ninguno, y así me siento menos mal .

Sobre la escasez de papeles, que a determinada edad ya no llegan tan rápido, Andere comentó que “en Londres, donde hay mucho teatro, pero sí toman en cuenta a las señoras –bueno, quizá no tan mayores– como es el caso de Jane Fonda, quien es de mi edad y ahí está la mujer con gran actividad y programas”.

La actriz, quien ha ganado una veintena de premios, sostuvo: “Gracias a Dios, me tocó una época bonita, en todos los sentidos; mi sueño dorado fue ser actriz y se me cumplió tener una bonita carrera, que se consolidó poco a poco. Toqué muchas puertas, le hablaba a productores y llegaba a Televisa y preguntaba: ¿no tendrá algo para esta semana?, eso es lo que hacíamos entonces. Incluso había un cafecito en las instalaciones donde las actrices y los actores nos sentábamos a ver si alguien decía: ‘oye, tengo un papel para ti’”.