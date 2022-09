Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 21

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo en el Senado que no va a quitar el dedo del renglón para reclamar los créditos fiscales aún pendientes, ya que no haya espacios para perdonar esos pagos y está prohibido en la Constitución. Además, el Presidente tiene total confianza en que todo el equipo hacendario no está en combinación con intereses que no sean los del gobierno .

Por eso creemos que no está agotado el cobro de los créditos fiscales , resumió el titular de Hacienda, al referirse al señalamiento que por la mañana formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que hay todavía pendientes de cobro 100 mil millones de pesos a empresas.

Expuso que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recolectó la fruta que cae bajo el árbol, que son los créditos fiscales que eran fáciles de cobrar, pero quedan muchos otros, que no está tan difícil reclamarlos, pero requieren un poco más de proceso y casi ya todos están en litigio y arbitraje.

Tenemos todo el derecho de hacer estos reclamos , de aplicar la ley, advirtió desde el pleno senatorial, después de esperar dos horas y media –como un día antes en la Cámara de Diputados– para el inicio de su comparecencia, retraso debido a un confrontación verbal entre Morena y el PAN. Durante las cuatro horas en que respondió a los cuestionamientos de las fuerzas políticas, el salón de plenos lució semivacío, ya que buena parte de los legisladores se retiraron.

Pese a esta situación, el funcionario respondió de forma extensa a las preguntas que le formularon senadores de PRI, PAN, MC y PRD y defendió la política económica y hacendaria que los opositores pusieron en todo momento en duda.