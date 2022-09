En su conferencia matutina precisó que esta cifra no incluye los pagos que tiene pendientes Grupo Salinas, con el que se mantiene un diferendo sobre el monto de impuestos a pagar y sobre los cuales, en parte, ya se pronunció el Poder Judicial.

Estamos subsidiando la gasolina con alrededor 250 mil millones de pesos para que no cueste más y no nos impacte en la inflación. Esto lo estamos compensando con el ingreso por el petróleo. ¿Por qué podemos hacer esto?, porque son más los ingresos que tenemos en general y en particular, como aumentó el precio del petróleo crudo, es mayor el ingreso de Hacienda.

López Obrador recordó que esta evolución en los ingresos tributarios proviene, en gran medida, de que las reformas promovidas en su gobierno cancelaron la posibilidad de las condonaciones fiscales y se acotaron los márgenes para la evasión de impuestos. Los grandes contribuyentes ya saben que no habrá manera de evadir el pago.

Explicó que en el pasado, al amparo de la ley, la venta de Banamex en la Bolsa Mexicana de Valores permitió no pagar nada de impuestos. En contraste, recientemente el consorcio Bimbo vendió una de las ramas del grupo –Ricolino–, a una empresa extranjera, lo que reportó alrededor de mil 500 millones de pesos por concepto de impuestos por esa transacción.