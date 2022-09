Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. a12

Tel Aviv. El tenista Novak Djokovic tiene claro que al retirarse le gustaría hacerlo al estilo de Roger Federer, quien dijo adiós a las canchas el viernes pasado en un torneo junto a sus mayores rivales. Con la despedida del suizo, el serbio reconoció que ahora su principal adversario deporti-vo será el español Rafael Nadal.

Fue un momento muy conmovedor, muy emotivo. Ver a los hijos y familia de Federer también me emocionó. Debo decir que estaba pensando en cómo me vería cuando me despidiera del tenis , admitió Djokovic ante los medios antes de su debut hoy en el torneo de Tel Aviv.

El ganador de 21 Grand Slams reconoció que hay una cosa que también desearía ese hipotético día. Además, por supuesto, de mi familia y las personas cercanas en mi vida, me encantaría tener a mis mayores rivales y competidores allí, pues agrega algo especial, le da más importancia a ese momento .