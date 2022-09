Karla Torrijos

Jueves 29 de septiembre de 2022

Luego de que el técnico de la selección nacional, Gerardo Tata Martino, habló sobre las complicaciones que existen para que los jugadores mexicanos puedan migrar a ligas más competitivas, el ex directivo Mario Trejo coincidió con el timonel argentino al señalar que mientras más apoyen a los futbolistas jóvenes para irse a Europa, más beneficios obtendrá el balompié tricolor. Los equipos deben darle el justo valor a sus elementos y no ofrecerlos como si ya fueran las grandes estrellas .

Tras la derrota (3-2) del martes ante Colombia, en el cierre de la fecha FIFA de septiembre, la última previa al Mundial de 2022, el timonel tricolor fue interrogado sobre el poco crecimiento del futbol mexicano y la selección nacional, y consideró que esto se debe, en cierta medida, a las altas cifras que los equipos piden por sus jugadores, lo cual, les impide llegar a ligas de mayor jerarquía.

México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ¿cómo hacemos para tener una selección mejor? ¿Por qué los jugado-res no van fuera? No lo hacen porque no los dejan; son exorbitantes las cifras que piden por ellos. Es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría por otro lado, pero ese no es el debate que necesita México para mejorar , mencionó el Tata en conferencia.