Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. a10

Maribel Domínguez se siente tranquila, lo repite con vehemente frecuencia. Tiene una energía que se renueva cada vez que cambia el curso de la conversación. Lo más duro de su salida de la selección mexicana femenil Sub-20 era observar en cámara lenta cómo una rara fuerza de voluntad le impedía doblegarse del todo, como si hubiera algo todavía a lo que aferrarse. Muy tarde me di cuenta que las personas que me rodeaban no eran las correctas , dice a La Jornada con un hueco profundo de insatisfacción. Jamás crucé la línea con ninguna jugadora. A veces fui dicharachera, cotorreaba con ellas cuando teníamos que pasar un momento juntos o jugábamos al pimpón. No había gritos ni malas palabras. Si yo hubiera visto algo raro habría sido la primera en frenar el camión .

Aunque pasaron tres meses desde su despido, la entrenadora endurece la voz cuando se le preguntan las causas, como queriendo ocupar el mayor espacio posible. Lo que no percibe es que debajo de esa armadura de enojo y desazón hay algo suave y humano que se revela. Me duele, porque es algo en lo que me visualicé y me quitaron de las manos , relata conmovida; yo quería en la selección mujeres empoderadas, con ganas de seguir trabajando y abriendo brecha para las generaciones que vienen. ¡Que dentro del campo fueran unas cabronas! ¡Porque vivimos y jugamos para México! Esa fue tal vez la peor palabra que pude haberles dicho .

Desplazada de las decisiones técnicas por sus auxiliares (Luis Piñón, Alan Rivera y Miguel Razo), quienes se encargaban del equipo y solían insistir en la convocatoria de Silvana Flores, Maribel reconoce que perdió el temple. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó que hubo falta de liderazgo y conductas inapropiadas en su proceso, después de recibir denuncias de acoso y maltrato contra una de sus jugadoras, de lo cual no se encontró evidencia. Esperaba tener la posibilidad de externarlo, sostiene, en referencia al caso del ex preparador físico Roberto Melville y una integrante de su plantel, con la que hubo un acercamiento fuera de lo normal.

Cerraron puertas

“Lo hablé con la doctora, la fisioterapeuta, el utilero… Todo el mundo lo sabía, porque además era evidente. Cuando quise tomar la iniciativa se me cerraron las puertas”, explica. En todo este tiempo, eso es lo único que haría diferente. Comunicar desde el principio lo que estoy viendo. También era un momento difícil, porque estábamos a la vuelta de nuestro Mundial y esto mentalmente para ellas era una bomba. No sé cómo pudo haberse dicho que yo tuve relaciones sexuales con alguien. Siempre traté a las jugadoras como profesionales, ellas lo saben, si pudieran hablarlo lo dirían, pero como dicen: en la guerra y el amor, todo se vale .

El final de su etapa como directora técnica de la selección femenil Sub-20 lo marcó una carta en poder de Yon de Luisa, presidente de la FMF. Se me acusaba de tener malos tratos y otro tipo de relación con las futbolistas, recuerda la ex delantera mundialista. “Cuando empecé a leer las noticias, me quedé en shock. Estoy consciente de que si alguna no está en su momento, ¡no está!, y muchas veces hacemos lo imposible para poder recuperarla en la cuestión física. Todas tuvieron su oportunidad, entre ellas Silvana Flores (presunta remitente). Pero dentro de cada proceso, hay quienes se encuentran en mejor momento y tienen prioridad”.