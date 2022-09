Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 5

La mayor enseñanza de Un samurái en la Revolución Mexicana, dijo Carlos Almada durante la presentación de su libro, es poner una pequeña luz de esperanza de que es posible conservar la memoria y el agradecimiento para Horiguchi Kumaichi, quien se jugó todo lo que tenía para salvar en 1913 a la familia Madero.

El martes pasado, el ex embajador de México en Japón concordó con los historiadores Javier Garciadiego y Felipe Ávila acerca de la importancia de mantener, a pesar de la distancia y el tiempo, el recuerdo de una persona que decidió el domingo 9 de febrero de 1913 arriesgar su vida, la de su familia, la de su comunidad, su carrera y todo lo que tenía a su alcance para salvar a sus amigos .

El volumen gira en torno a la ayuda casi ignorada que brindó Horiguchi Kumaichi a la familia Madero durante la Decena Trágica en 1913 y su intento de proteger al presidente Francisco I. Madero (La Jornada, 20/9/22).

En la sede de la Fundación Miguel Alemán, Almada relató que cuando leyó el diario casi ignoto de Horiguchi Kumaichi quedó perplejo por las entradas del 15 y 19 febrero de 1913. En la primera, ante los rumores de que iban a bombardear la legación de Japón, el diplomático ordenó a su esposa e hijos que protegieran a la familia Madero y se los llevaron al Castillo de Chapultepec.

Añadió que cuando Victoriano Huerta había vencido tras un golpe de Estado, el 19 de febrero el enviado japonés asistió a Palacio Nacional y exigió al nuevo gobernante “clarificaciones sobre los rumores del bombardeo a la legación. A esta perplejidad es a la que quiero responder con el libro.

La perplejidad existencial de qué hace que un hombre arriesgue la vida de sus hijos, de su mujer y su propia vida y la de su comunidad para salvar a una familia. ¿Cuál es el sentido interno de este gesto? Creo que es incognoscible, que escapa a la mente occidental, en todo caso a mi capacidad de comprensión.