Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 31

Funcionarios y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, acompañados por decenas de sujetos que no se identificaron y por policías, amedrentaron, gritaron y despojaron de las instalaciones sanitarias a locatarios del mercado público Presidente Abelardo L. Rodríguez, Coronas, ubicado en República de Colombia 83, en el Centro Histórico.

Se trató del segundo hecho violento con el mismo modus operandi en menos de 24 horas, luego de que la mañana del martes a los comerciantes de ese centro de abasto les cerraran los baños, a pesar de que cuentan con un amparo judicial.

En el inmueble conocido como Coronas porque hasta hace 27 años se vendían arreglos florales para funerales, los enviados de la alcaldía encabezados por Jéssica Hernández y Diego Rivera, a quienes identificaron como directora de Gobierno y titular de Mercados, respectivamente, llegaron antes de las 9 de la mañana con actitud prepotente y mucha violencia .

Los vendedores –que ahora sólo se dedican al negocio de juguetes, principalmente– afirmaron que los tres baños no son públicos y por eso no se cobran cuotas, ya que sólo son para uso de los 148 locatarios y trabajadores del inmueble; sin embargo, a los funcionarios no les importó y cerraron con candados las puertas, además de apoderarse de una bodega de la que un comerciante cuenta con permiso de uso.