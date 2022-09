E

l PRI en el estado de México sigue manteniendo sus patologías sistémicas. Se alista para mantenerse 100 años en el poder, de manera ininterrumpida, hecho sin precedente en la historia de México. Va con todo. Cree que sigue teniendo la anacrónica potestad de someter a su antojo a los diversos actores, como los electorales, como un recurso para obtener una falsa legitimidad. Por el contrario, al encontrar resistencia, aplica el peso de su aparato y agresiones en caso de que éstos no coincidan con las reglas de juego que impone.

Digo esto porque en la sesión de consejo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el lunes pasado, se presenció un intercambio ríspido y altamente preocupante por los arrebatos autoritarios de Tonatiuh Medina, representante del PRI, quien amenazó a la consejera Karina Vaquera por ejercer su libertad de expresión.

Permítaseme un breve relato:

1. El lunes 12 de septiembre, en sesión del consejo del IEEM, se discute el proyecto de acuerdo del reglamento para órganos desconcentrados que regirá en las 45 juntas distritales de la entidad. Vaquera votó en contra por la falta de apertura para integrar a la ciudadanía. Se dan casos en que vocales han repetido más de tres procesos electorales, enviciándolos. La consejera pugna para integrar a quienes no han participado en procesos anteriores. Piensa especialmente en los jóvenes. Otro cuestionamiento es explicitar claramente la equidad de género.

2. El 19 septiembre en su columna semanal, en El Sol de Toluca, Vaquera expone el sentido de su voto en contra. Resaltó lo siguiente en el caso de los vocales distritales: Más de 55 por ciento de esos espacios en los últimos tres procesos electorales han sido ocupados por las mismas personas en dos o hasta tres y más procesos, por lo cual mi propuesta fue maximizar derechos .

3. Miércoles 21 de septiembre. La representación del PRI en una comisión expresó: “a mi partido le preocupa mucho que Karina Vaquera publique… en el que poco abona a la certeza y al procedimiento electoral”.