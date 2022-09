Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 11

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expresó en el Senado que el gobierno federal tiene disposición para modificar la minuta que amplía en cuatro años la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a fin de llegar a consensos con la oposición, y rechazó que haya acudido al chantaje y la amenaza en la búsqueda de los votos que faltan para aprobar esa reforma.

Al comparecer ante esa cámara del Congreso, dentro de la glosa del cuarto Informe presidencial, López Hernández enfrentó las críticas de panistas y legisladores de Movimiento Ciudadano, que le demandaron que renuncie al cargo para dedicarse de lleno a buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

No coman ansias, ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña, ahorita estoy ocupado en ser secretario de Gobernación y trabajo de tiempo completo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador , señaló.

No rehúyo cuestionamientos, le dijo a la panista Kenia López Rabadán, quien a gritos le había exigido que respondiera con un sí o un no sobre el involucramiento del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Le advirtió que una golondrina no hace verano , ya que si cuatro elementos militares tienen responsabilidad en la tragedia, eso no significa que las fuerzas armadas, como institución, estén inmiscuidas.

El responsable de la política interior del país reconoció el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas, quien estuvo a cargo de la investigación –y ayer lo acompañó al Senado–, y resaltó que el gobierno federal ha empeñado su palabra para que se esclarezca el caso.

No se preocupe, le recalcó a la panista, la verdad sobre Ayotzinapa se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo , respuesta que provocó aplausos de Morena y sus aliados.

Antes, en la segunda de sus tres intervenciones, López Hernández salió también en defensa de los militares y resaltó que no comparte la visión de los opositores de que hubiera una acción concertada del Ejército en el caso Ayotzinapa. No vean fantasmas donde no los hay , dijo en relación con afirmaciones de senadores del Grupo Plural y de Acción Nacional.

No habrá impunidad, sostuvo, e hizo notar que están lejos las oscuras noches de 1968 y 1971, y que las fuerzas armadas son leales e institucionales en este gobierno, por lo cual gozan de la aceptación de los ciudadanos en 80 por ciento, en el caso de Ejército, 82 por ciento de la Marina y 75 por ciento de la Guardia Nacional.