Roberto Garduño, Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 10

Mientras en la sede nacional del PRI, el presidente de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, expuso que impulsar la alianza Va por México, con el PAN y el PRD, es pensar en el país y en los gobiernos de coalición, en San Lázaro, Morena levantó el castigo al priísta, pues tras faltar varias semanas, ayer sus diputados llegaron e hicieron quorum en la Comisión de Gobernación que preside el dirigente del tricolor, la cual no había sesionado por la ausencia de los morenistas y sus aliados.

Por la tarde, en conferencia en la sede de este partido, Moreno Cárdenas remarcó que panistas, perredistas y priístas conforman una fuerza que ha sido exitosa, potente y competitiva , y por ello el gobierno federal quiere romperla.

Anunció, como muestra de unidad y compromiso del Revolucionario Institucional, la organización de los Diálogos por México, los días 17 y 18 de octubre, con la participación de sus liderazgos, y con miras a fortalecer y mejorar su proyecto, con el propósito de llegar fortalecidos a los próximos procesos electorales.

El campechano aclaró que se ha comenzado a invitar a Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, Miguel Ángel Riquelme, Alejandro Murat, Alfredo del Mazo, Enrique de la Madrid y Omar Fayad, entre otros cuadros importantes del priísmo nacional.