Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena), enfrenta una persecución “muy extrema… es la mafia, y son capaces de todo”.

Llamó la atención en que justo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está por definir una impugnación presentada por la alianza de PRI, PRD y PAN –este último es el partido del actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está sujeto a proceso legal por defraudación fiscal, aunque tiene fuero constitucional mientras sigue en el cargo– se acuse a Villarreal de presuntos nexos con el crimen organizado, a fin de anular su triunfo.

Se refirió en particular a la difusión de un supuesto cable del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar –que después el propio diplomático dijo que era falso–, donde se hacen los señalamientos contra el mandatario electo.

A partir de ese supuesto cable, en algunos sectores se acusó a López Obrador de tratar de imponer un régimen narcomilitar.

Al respecto, el Presidente retó a quienes hicieron dichas afirmaciones a presentar una prueba. “No el saludo a la mamá de (Joaquín) Guzmán Loera (El Chapo); eso volvería a hacerlo, ya he dicho que respeto mucho a los adultos mayores; no, no, ¡pruebas! Si las presentan yo renunció, pero si no, que ofrezcan disculpas”.

Indicó que “todo esto sale porque está por resolverse lo de Tamaulipas, y como ahí ganó el pueblo, que además fue ejemplar su participación, porque aun en un ambiente de miedo salieron a votar (…) y por eso no sirvió ningún fraude”.

Descartó que el gobernador electo tenga vínculos con el crimen organizado. Es gente decente, como merece Tamaulipas, pero (quienes lo acusan) es la mafia, son capaces de todo, y está orquestado.

–¿Es el gobernador (García Cabeza de Vaca)? –se le interrumpió.

–Son muchos; no sé, pero esto no es normal –contestó.